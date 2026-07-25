Провал года в НАТО. В сердце альянса пробралась хитрая шпионка: что известно

Гражданку Канады китайского происхождения арестовали в Бельгии по подозрению в шпионаже. Женщина работала в штаб-квартире НАТО, которая курирует все операции альянса в 32 странах, детали операции раскрыло Reuters .

Бельгийская Федеральная прокуратура заявила, что девушка была всего лишь стажеркой в Штабе верховного главнокомандования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE). Этот комплекс находится возле бельгийского города Монс.

Задержанную подозревают не только в шпионаже, но и в участии в преступной организации. На какую страну работала женщина, местные власти пока не раскрывали.

С подозрительной сотрудницей сначала столкнулась внутренняя Служба безопасности штаба. Контрразведчики передали информацию бельгийской Генеральной службе разведки и безопасности (SGRS).

После этого материалы ушли федеральным прокурорам, которые запустили уголовное расследование. Постановления об аресте добился следственный судья суда первой инстанции провинции Эно.

Силовики провели масштабную операцию 23 июля. Сотрудники Федеральной судебной полиции Шарлеруа одновременно пришли с обысками в квартиру подозреваемой и в ее рабочий кабинет на территории объекта НАТО.

К рейду привлекли отдел по борьбе с киберпреступностью и экспертов-криминалистов из городов Шарлеруа и Монс. В ходе обысков они изъяли электронные носители и вещественные доказательства.

В самом штабе заверили, что инцидент не повлиял на боеготовность блока, систему управления и выполнение текущих задач. Там заявили, что организация продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в НАТО обеспокоились работами ядерно-оружейной направленности в Германии.