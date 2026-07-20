Профильное министерство одной из ключевых стран НАТО выразило обеспокоенность научными работами с ядерно-оружейной направленностью, которые ведут в Германии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По данным службы, в работы вовлечены 30 национальных университетов. Среди них — Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет.

«Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний. Это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства Ф. Мерца „вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе“», — отметили в СВР.

Ранее разведчики назвали удар по Музею обороны Севастополя спланированной провокацией Лондона. По данным службы, непосредственной подготовкой и запуском беспилотников занимались украинские военные, но они не знали о настоящей цели.