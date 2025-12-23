Протрезвели или ушли на каникулы? «Европейские миротворцы» не понравились Медведеву

Неожиданное миролюбие, которое проявили некоторые западные политики, удивило зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева . Он предположил, что этому есть два объяснения.

«Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — задал вопрос Медведев.

Он признался, что не ожидал такого поведения от «европейских миротворцев»: глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о неверии в войну НАТО и России, а президент Финляндии Александр Стубб вдруг понял, что Россия не заинтересована нападать на страны Североатлантического альянса.

Писториус своей позицией поставил под сомнение слова генсека НАТО Марк Рютте. Немецкий министр отмечал, что вряд ли президенту Владимиру Путину нужна полномасштабная война в Европе.