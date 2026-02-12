«Противоречивые сигналы». Экс-посол Индии заявил о расколе в ЕС из-за России

В Евросоюзе наметился раскол из‑за споров, как выстраивать отношения с Россией. Об этом заявил бывший первый заместитель главы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал в соцсети X .

«Из Европы поступают противоречивые сигналы», — написал он.

Сибал отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, осознавая реалии, выступил за возобновление диалога с Россией. Риторика канцлера Германии Фридриха Мерца стала мягче.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по‑прежнему настроена по отношению к России крайне враждебно. Так Сибал прокомментировал высказывания Каллас о продолжении поддержки Украины и о том, что санкционное давление якобы приводит к экономическим проблемам России.

Экс-дипломат также заявил, что происходящее может указывать на ослабление возможности Парижа и Берлина самостоятельно формировать внешнеполитический курс — ключевые решения все чаще принимаются в Брюсселе. Это снижает престиж ведущих европейских государств и формирует впечатление, что Европа действует не как полностью цельное политическое образование.