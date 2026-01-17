Противолодочный самолет США засекли над Черным морем

Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon пролетел над нейтральными водами Черного моря в районе побережья Крыма, Новороссийска и Сочи. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

Авторы публикации заявили, что появление американского военного борта связно с обычным патрулированием для изучения обстановки в акватории. Но также не исключили, что самолет собирал данные о радиолокационных системах, установленных на российском побережье.

В середине декабря над нейтральными водами Черного моря, рядом с Крымом, пролетел американский разведывательный стратегический беспилотник Global Hawk. По данным Shot, дрон отправился к российским берегам с базы НАТО на Сицилии, пролетев через Грецию и Болгарию. Добравшись до точки назначения, он начал патрулирование Черного моря.