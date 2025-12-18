Дрон-разведчик США засекли рядом с Крымом над Черным морем

В нейтральном воздушном пространстве Черного моря рядом с территорией Крыма разведка ведет американский стратегический беспилотник оптико-радиолокационной разведки RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, дрон стартовал несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Затем беспилотник пролетел воздушное пространство Греции и Болгарии, затем кружил рядом с городом Варна и начал дежурство над акваторией Черного моря.

Global Hawk способен подниматься 18 тысяч метров и летать на дальность до 23 тысячи километров. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе — до 36 часов.

Около недели назад RQ-4 Global Hawk засекли около государственной границы с Россией. Он пролетел территорию девяти стран и летал над Эстонией.