Противники Пашиняна пригрозили ему импичментом | 360°

Мир 09 мая 2024, 19:25 Противники Пашиняна пригрозили ему импичментом Оппозиция Армении объявила о начале процедуры импичмента Пашиняна РИА «Новости»

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Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян потребовал от премьера республики Никола Пашиняна сложить с себя полномочия. В противном случае парламент объявит ему импичмент, сообщил «Sputnik Армения».

Священник заявил, что обратится к лидерам трех парламентских партий, которые поддержали его движение, чтобы начать процедуру снятия полномочий с Пашиняна.

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Участники движения «Тавуш во имя родины» начали выходить на акции протеста с середины апреля, после того как МИД Армении объявил о достижении договоренностей с Азербайджаном о делимитации границ, которые проходят по Тавушской области.

В конце прошлой недели жители приграничных сел отправились маршем в Ереван, где в четверг, 9 мая, устроили масштабный митинг на площади Республики.

В ходе протестных акций в приграничном селе Киранц полиция Армении задержала около 30 человек, которые перекрыли дорогу. По словам участников оппозиционного движения, в отдел доставили депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарника Даниеляна.