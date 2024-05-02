Полиция Армении задержала 30 протестующих против делимитации границы | 360°

Мир 02 мая 2024, 08:32 Полиция Армении задержала 30 протестующих против делимитации границы РИА «Новости»: в Армении задержали 30 протестующих в приграничном селе Киранц Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Полиция Армении задержала 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном. Ранее они блокировали дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

«Из села Киранц в полицейское отделение доставлены 30 человек», — сообщил собеседник агентства.

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В общественной организации «Тавуш во имя родины» передали, что 2 мая в полицейский отдел Иджевана «с применением грубой силы» доставили блокировавших дорогу мужчин Киранца. По данным организации, сейчас в отделе полиции находится депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян, а в самом селе сконцентрированы крупные силы правоохранителей.

В конце апреля Армения передала Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. На фоне этого начались протесты. Местные жители заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц.

Ранее военные примкнули к протестующим против делимитации границы Армении с Азербайджаном. В акции решили принять участие около 20 людей в военной форме. Минобороны Армении объявило о проведении проверки и пригрозило юридическими последствиями за вовлечение солдат в политический процесс.