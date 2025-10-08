Против премьера Италии подали иск в МУС за соучастие в геноциде в Газе

Мелони заявила, что на нее подали иск в МУС за соучастие в геноциде в Газе

Против премьер-министра Италии Джорджи Мелони подали иск в Международный уголовный суд за якобы соучастие в геноциде в секторе Газа. Об этом сама политик сообщила изданию La Repubblica .

По ее словам, в деле также фигурируют обвинения в отношении министра обороны страны Гуидо Крозетто, генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани и глава МИД Антонио Таяни.

«Я думаю, что в мире и в истории другого подобного случая обвинения нет», — сказала Мелони.

Журналисты напомнили, что председатель оборонного концерна Чинголани опровергал обвинения в свой адрес за соучастие предприятия в геноциде в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приостановит финансовую поддержку Израиля в ответ на действия страны в Газе. При этом меры не затронут сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста, а также гуманитарные программы.