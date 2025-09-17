ЕК приостановит финансовую поддержку Израиля из-за обострения конфликта в Газе

Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля в ответ на его военную операцию в секторе Газа. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув необходимость немедленного прекращения огня, освобождения заложников и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

Речь идет о приостановке будущих ассигнований на период 2025–2027 годов, а также действующих проектов институционального взаимодействия и инициатив в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС–Израиль. При этом гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста «Яд Вашем» меры не затронут.

В Брюсселе напомнили, что статья 2 соглашения об ассоциации ЕС и Израиля предусматривает уважение прав человека и демократических принципов. Нарушение этих положений дает сообществу право ограничить сотрудничество в одностороннем порядке.

Ранее ЕК предложила комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной операции в городе Газа два дня назад. Ее целью назван разгром ХАМАС.