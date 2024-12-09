Против лидера партии «Родина» в Турции завели дело из-за слов о Сирии

Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении лидера партии «Родина» Догу Перинчека из-за его слов о Сирии. Об этом сообщила газета Aydinlik .

Политик проанализировал сирийский кризис и задался вопросом, какой праздник отмечает Турция «вместе с США и Израилем» на фоне смены власти в республике. Американцы не принесли мир и спокойствие в Сирию, подчеркнул Перинчек.

Он добавил, что сейчас в стране происходят попытки создать «марионеточное государство» — на Сирию опускается «тьма средневековья». После слов политика правоохранители завели дело. Перинчека обвинили в высказываниях, противоречащих политике нацбезопасности.

Вооруженная сирийская оппозиция взяла под контроль Идлиб, Пальмиру, Дамаск и окрестности Хомса. Башар Асад покинул пост президента Сирии.