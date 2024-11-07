Экс-депутат Абовян: Армения может смягчить позицию в восприятии РФ с приходом Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США способна положительно повлиять на отношения Армении и России. Такое мнение высказал бывший депутат Нацсобрания страны Арман Абовян в беседе с ИА НСН .

По его словам, теперь Армения может смягчить позицию в плане восприятия РФ.

«Армянские власти наивно полагают, что могут в геополитическом плане играть на западном поле, а в экономическом получать плюшки от России. Сейчас это и происходит, но это временный процесс», — отметил экс-парламентарий.

Он также напомнил, что администрация Джо Байдена пыталась столкнуть Армению с РФ и Ираном. Подобные идеи озвучивались на самом высшем уровне, подчеркнул Абовян. Он допустил смягчение американской политики в регионе.