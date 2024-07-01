Против главы Башкирии возбудили уголовное дело на Украине

Уголовное дело против главы Башкирии Радия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева завели в офисе Генпрокурора Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Российских чиновников обвинили по части третьей статьи 110-2 Уголовного кодекса республики. Мавлиева и Хабирова заподозрили работе по изменению украинской государственной границы.

«Должностные лица российской республики [Башкортостан] и ее столицы [города Уфа] с начала полномасштабного вторжения России в Украину способствуют материальному и финансовому обеспечению потребностей российских войск», — указали в офисе Генпрокурора Украины.

Недавно появились подробности уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию гособвинителя, он призывал к убийству президента Владимира Путина и и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

*Дмитрий Гордон признан в России иноагентом.