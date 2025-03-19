После задержания мэра Стамбула в Турции прошла волна протестов

Стамбульские студенты вышли на протест из-за задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Политолог Владимир Аватков в своем Telegram-канале сообщил, что в Стамбуле перекрыты многие улицы и станции метро.

Молодые люди скандируют: «Кто не скачет, тот Тайип». Депутат турецкого парламента Джемаль Энгинюрт призвал к восстанию и массовым выступлениям на улицах, несмотря на действующий запрет на демонстрации. Он сказал: «Давайте соберем миллион человек и сами их арестуем».

«Ситуация в Турции накаленная, на нее накладывается еще и ухудшение экономического положения граждан. Чем могут пользоваться как внешние, так и внутренние силы», — отметил политолог.

Турецкие правоохранительные органы задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из главных оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и связях с террористами. В рамках этого дела проходит более ста человек.

После задержания Имамоглу курс турецкой лиры к доллару впервые упал более чем на 10% и дошел до отметки в 41,01 лиры за доллар.