Протестующие заставили власти Непала снять запрет на соцсети за сутки

В Непале представители поколения Z убедили власти снять запрет на соцсети спустя сутки после начала протестов. Об этом сообщила газета The Guardian .

Запрет распространился на десятки популярных площадок, среди которых оказались Instagram*, Facebook*, WhatsApp* и YouTube. Более тысячи зумеров вышли на улицы.

В итоге беспорядки переросли в катастрофу – погибли 19 человек, более 100 пострадали. Премьер-министр страны Шарма Оли решил уйти с поста.