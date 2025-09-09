Протестующие заставили власти Непала снять запрет на соцсети за сутки
В Непале представители поколения Z убедили власти снять запрет на соцсети спустя сутки после начала протестов. Об этом сообщила газета The Guardian.
Запрет распространился на десятки популярных площадок, среди которых оказались Instagram*, Facebook*, WhatsApp* и YouTube. Более тысячи зумеров вышли на улицы.
В итоге беспорядки переросли в катастрофу – погибли 19 человек, более 100 пострадали. Премьер-министр страны Шарма Оли решил уйти с поста.
Как отметило агентство Associated Press, протестующие в Непале избили главу МИД и бывшего премьера страны Бахадура Деубу. Также манифестанты напали на его супругу Арзу Рана Деубу и подожгли частную школу, принадлежащую министру.
