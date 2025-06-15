Протестующие в Лос-Анджелесе назвали адом стычки с полицией

Резиновые пули, применяемые полицией в Лос-Анджелесе, бьют «чертовски больно». Силовики стреляют без разбора, на улицах настоящий ад, рассказали РИА «Новости» участники протестов.

Полиция Лос-Анджелеса использует против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

«Это чертовски больно, вы не предоставляете», — рассказал активист, которому резиновая пуля попала в ногу.

По его словам, правоохранители стреляли по всем.

«Это был ад», — добавил он.

Еще одна протестующая получила ранения в руку и ногу, от резиновых пуль остались гематомы. Среди активистов очень много пострадавших, рассказала женщина.

Белый дом ранее приказал Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ограничить рейды и аресты на фоне беспорядков в Калифорнии.