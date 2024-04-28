Протестующие в Армении перекрыли автомобильную дорогу | 360°

Мир 28 апреля 2024, 19:01 Протестующие в Армении перекрыли автомобильную дорогу Протестующие в Армении перекрыли тракторами трассу в Вайоц-Дзорской области

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Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном армяне 28 апреля перекрыли тракторами автомобильную трассу Армения — Иран в Вайоц-Дзорской области. Об этом сообщил портал 168.am.

«Участники акции вывели тракторы на дорогу Армения — Иран на участке рядом с городом Ехегнадзор в 130 километрах от Еревана», — сообщили журналисты.

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Ранее протестующие также заблокировали автодорогу Ереван — Гюмри, заявляли представители общественной инициативы «Тавуш во имя родины». По предварительным данным, к ним также присоединились военнослужащие армянской армии.

В начале недели на спорном участке границы между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб после проведенной делимитации. Новая граница прошла через несколько сел, которые перешли к Азербайджану от Армении после последнего обострения в Нагорном Карабахе.