Военные присоединились к протестующим на границе Армении | 360°

Мир 27 апреля 2024, 07:11 Военные присоединились к протестующим на границе Армении Движение «Тавуш во имя родины»: военные присоединились к протестующим в Армении Unsplash

Читать 360 в

Военные примкнули к протестующим против делимитации границы Армении с Азербайджаном. Движение «Тавуш за Родину» сообщило об этом на своей странице в Facebook*.

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — заявили активисты.

Реклама

Около 20 людей в военной форме решили принять участие в акции протеста против делимитации госграницы и передачи Азербайджану нескольких сел в Тавушской области. Минобороны Армении объявило о проведении проверки и пригрозило юридическими последствиями за вовлечение солдат в политический процесс.

На спорном участке территории установили первый пограничный столб. Жители Армении в знак протеста заблокировали дорогу между селами Воскепар и Киранц.

* Соцсеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.