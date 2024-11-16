Протестующие в Абхазии отказались от предложения Бжании о досрочных выборах

Сторонники оппозиции не согласились на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов в стране. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перед демонстрантами выступил один из лидеров протеста Адгур Ардзинба и передал им предложения Бжании. Он также спросил у собравшихся, согласятся ли они, чтобы исполняющим обязанности главы государства до выборов стал вице-президент. Протестующие отвергли предложения Бжании и отказались покинуть правительственный комплекс. Они заявили, что согласятся лишь на отставку лидера государства.

Бжания пообещал сложить полномочия только после того, как сторонники оппозиции уйдут из здания парламента. Он добавил, что в случае отставки выдвинет свою кандидатуру на новых президентских выборах.

Волна протестов захлестнула Абхазию после обсуждения инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция не увидела в договоре никакой пользы и вышла на акции протеста.