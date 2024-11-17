Протестующие в Абхазии начали демонтаж забора вокруг правительственных зданий

Протестующие в Сухуме начали разбирать забор вокруг комплекса правительственных зданий в Абхазии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ограждение стали разбирать с помощью болгарок, других инструментов и подручных средств.

Оппозиция назвала ограждение «забором позора». По мнению протестующих, местные власти с его помощью «огородились от народа».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал прошедшие в Сухуме акции протеста попыткой государственного переворота. Он также предложил провести в республике внеочередные выборы, которые покажут, кого абхазский народ хочет видеть в качестве главы государства.

Протесты в Абхазии начались из-за обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По заявлениям активистов, правительство намерено продавать РФ апартаменты в республике.