Протестующие в Абхазии начали демонтаж забора вокруг правительственных зданий
РИА «Новости»: оппозиция приступила к демонтажу «забора позора»
Протестующие в Сухуме начали разбирать забор вокруг комплекса правительственных зданий в Абхазии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ограждение стали разбирать с помощью болгарок, других инструментов и подручных средств.
Оппозиция назвала ограждение «забором позора». По мнению протестующих, местные власти с его помощью «огородились от народа».
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал прошедшие в Сухуме акции протеста попыткой государственного переворота. Он также предложил провести в республике внеочередные выборы, которые покажут, кого абхазский народ хочет видеть в качестве главы государства.
Протесты в Абхазии начались из-за обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По заявлениям активистов, правительство намерено продавать РФ апартаменты в республике.