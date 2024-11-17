Президент Абхазии Бжания назвал протесты попыткой госпереворота

«Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей Родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша Родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота», — сказал он.

Бжания предложил провести внеочередные выборы, которые, по его словам, покажут, кого многонациональный народ Абхазии хочет видеть в качестве президента. Он отметил, что еще не поздно все исправить. По словам президента, необходимо остановиться, взять паузу и тщательно обдумать ситуацию. Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в Абхазии.

Протесты начались из-за обсуждения инвестиционного соглашения с Россией. Активисты считают, что оно не принесет никакой пользы республике.