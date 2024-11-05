Протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения главы Минобороны Израиля

Протестующие заполнили главные улицы Тель-Авива и перекрыли центральное шоссе. Активисты недовольны решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ» в соцсети X.

На фотографиях, размещенных журналистами, видно, что митингующие разожгли костры прямо на проезжей части.

Призыв к людям выйти на улицы разместили несколько протестных организаций и оппозиционная партия «Еш Атид». Они считают, что решение уволить главу оборонного ведомства в разгар войны опасно.

Нетаньяху объявил о своем решении во вторник, 5 ноября. Он заявил, что между им и Галантом возникли разногласия, которые мешают продолжать военную кампанию.

Галант занимал эту должность с декабря 2022 года. Его место занял глава МИД Исраэль Кац.