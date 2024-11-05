Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение уволить министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщило The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Нетаньяху уже назначил на освободившуюся должность министра иностранных дел Исраэля Каца. Кроме того, министру Гидеону Саару предложили занять пост главы МИД.

Галанта назначили министром обороны 29 декабря 2022 года. Он также был командующим Южным военным округом Армии обороны Израиля с 2005 по 2010 год.

В марте 2023 года Нетаньяху хотел уволить Галанта, выступившего против судебной реформы, которая вызвала раскол в обществе. Он призвал правительство приостановить реформу из-за угрозы безопасности Израиля. После этого в поддержку Галанта несколько сотен тысяч человек устроили митинги, в итоге Нетаньяху отменил свое решение.