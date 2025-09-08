Протестующие остались у Белого дома, несмотря на приказ Трампа

Протестующие с транспарантами остаются в парке Лафайет рядом с Белым домом, несмотря на требование президента США Дональда Трампа убрать их. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам одной из активисток, полицейские убрали голубую палатку, сославшись на то, что под ней могут находиться опасные предметы.

Кроме того, на месте акции работают секретные службы и полицейские собаки.

Также, как отметили протестующие, на месте все остается по-прежнему. Они круглые сутки дежурят напротив Белого дома с антивоенными транспарантами.

В прошлую пятницу Трамп после жалоб от граждан США распорядился убрать протест, который «мозолит глаза».

По словам митингующих, выступления против ядерного оружия напротив Белого дома начались в 1981 году.

Ранее в двух городах Шотландии прошли акции протеста против визита президента США. Сотни участников прошлись по улицам с плакатами с антитрамповскими лозунгами.