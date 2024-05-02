Простывший и охрипший Байден выступил перед американцами | 360°

Мир 02 мая 2024, 08:12 Простывший и охрипший Байден выступил перед американцами Байден выступил на мероприятии в Вашингтоне с охрипшим голосом Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Президент США Джо Байден выступил с речью на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию и рассказал, что простудился. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Немного простужен», — признался Байден.

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У главы государства был охрипший голос, но он все равно выступил. Его речь продлилась порядка 10 минут. Во время выступления Байден подчеркнул, что набрал на избирательную компанию больше денег, чем его соперник Дональд Трамп. Президент раскритиковал республиканца и рассказал шутку про него.

«На днях ко мне подошел человек и сказал: „Господин президент, меня раздавили долги. Я полностью разорен“. Я посмотрел на него и сказал: „Извини, Дон, я не могу тебе помочь“», — с иронией отметил Байден.

Ранее пользователи Сети распространили новый мем про американского лидера. Шутники с помощью фотошопа нарисовали персонажу фильма «Матрица» Морфеусу голову Байдена и написали ироничный текст, высмеивающий проблемы президента с памятью.