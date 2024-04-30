Маска развеселил мем о проблемах с памятью Байдена | 360°

Мир 30 апреля 2024, 13:35 Маска развеселил мем о проблемах с памятью Байдена Бизнесмен Илон Маск посмеялся над мемом о проблемах с памятью Байдена Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом о проблемах с памятью президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Миллиардер прокомментировал фотографию в социальной сети Х.

Пользователи опубликовали снимок, на котором к телу персонажа фильма «Матрица» Морфеуса прифотошоплена голова американского лидера в черных очках. На картинке была подпись: «Что, если я скажу тебе, что я забыл, что я сказал тебе».

Реклама

Маск прокомментировал мем, отправив смеющийся смайлик.

Ранее американский бизнесмен высмеял способности Байдена и оценил идею устроить ему проверку, если он вдруг решит нажать на ядерную кнопку. Маск также отправил смайлик под предложением задать президенту США контрольный вопрос по типу «в какой стране есть пирамиды».