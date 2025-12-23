Подполковник Дэвис: в случае конфликта с НАТО Россия покажет свое превосходство

Прямой военный конфликт с НАТО лишь вскроет полное превосходство России в ключевых видах вооружений. Такое заявление американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис сделал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Он предупредил, что расширение украинского конфликта до войны с альянсом позволит Москве показать свое превосходство перед Западом по всем основным показателям. Военный эксперт напомнил о недостаточной готовности стран НАТО к затяжным боевым действиям.

«Россия буквально просто завалит Запад во всех основных областях», — подчеркнул Дэвис.

Он сослался на оценки, согласно которым Великобритания способна поддерживать войну высокого уровня лишь несколько недель. Подполковник назвал эту проблему характерной для всех западных стран, включая США.

По его мнению, текущие возможности альянса уступают российским по ключевым параметрам.

