НАТО в шоке? Паника на Западе: Лукашенко раскрыл тайну об «Орешнике»

Лукашенко: в Белоруссии будет размещено не более 10 комплексов «Орешник»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко внес частичную ясность в вопрос о количестве новейших российских ракетных комплексов «Орешник», которые будут развернуты на территории республики. Комментарий президента привело агентство «БелТа» .

Журналист издания поинтересовался у Лукашенко, получили ли в Белоруссии «десяток комплексов», о котором ранее шла речь в обсуждениях с президентом России. Глава государства в ответ сказал, что «десяток» можно считать максимумом.

Около года назад Лукашенко также разговаривал об «Орешниках» с журналистами в Москве. Тогда он говорил, что на первом этапе, по его оценке, республике может хватить примерно 10 комплексов, а дальнейшие решения будут зависеть от того, появится ли у российской стороны желание разместить больше такого вооружения.

Слова Лукашенко услышал глава России Владимир Путин.

«Нет, ну 10 это…», — отреагировал он

Позже, в январе 2025 года, белорусский лидер признался, что та цифра была шуткой.

«Когда я сказал „10 комплексов“, я пошутил. Это бешеные деньги. <…> Достаточно одного комплекса „Орешника“, чтобы обезопасить Беларусь», — пояснил президент.

Лукашенко 18 декабря официально объявил, что «Орешник» уже прибыл в республику. Для него оборудованы первые позиции, и расчеты заступили на боевое дежурство.

По словам белорусского лидера, комплекс является плодом тесной кооперации: сама ракета производится в России, но «более чем половина» остальных систем и агрегатов — белорусские.