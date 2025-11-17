Американский лидер Дональд Трамп обязан принять предложение российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщило издание The American Conservative .

«Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида», — заявили журналисты.

По данным журналистов, отказ Соединенных Штатов от предложения российской стороны станет критическим спадом в двусторонних отношениях. В лучшем случае это приведет к бесполезному расходованию огромных средств на наращивание ядерных арсеналов, которые останутся невостребованными, а в худшем — к их боевому применению с последующим взаимным уничтожением.

Автор материала призвал президента США не подчиняться вашингтонским неоконсерваторам и принять предложение российского коллеги.

Ранее Путин заявил о готовности России продлить после 5 февраля 2026 года соблюдение ограничений ДСНВ на год. Он уточнил, что выполнение договоренностей будет иметь силу, если США ответят взаимностью. При этом президент назвал некритичным возможный отказ американцев от обсуждения договора.