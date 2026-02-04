«Просто так не получится». Зеленскому предрекли проблемы с американцами из-за дела Эпштейна

Глава Белого дома Дональд Трамп может отказаться поддерживать президента Украины Владимира Зеленского из-за упоминаний имени последнего в файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями», — отметил эксперт.

Меркурис отметил, что Трамп будет пытаться максимально дистанцироваться от любых связей с финансистом, поэтому ему проще отмежеваться от Зеленского, чем потом получать проблемы.

Меркурис уверен, что в скором времени преступления Зеленского «всплывут», и тот потеряет не только поддержку Трампа.

Накануне в СМИ появилась информация, что Зеленский упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми. Неизвестный предложил проверить доходы украинского лидера, так как он причастен к вывозу людей с Украины.