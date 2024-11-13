Лодку с российскими туристами чуть не вынесло в Индийский океан

Mash: 40 российских туристов едва не вынесло в открытый океан в Таиланде

Таиландская лодка с 40 российскими туристами потерялась в море и чуть не попала в Индийский океан из-за отсутствия топлива и сломанного транспондера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Путешественники взяли экскурсию у туроператора, чтобы добраться до островов Симилан, но в какой-то момент топливо кончилось. Катер с экскурсантами выносило волнами из Андаманского моря к открытому океану и территориальным водам Индонезии. Россияне рассказали, что вокруг лодки плавали акулы, однако капитан судна не терял духа.

Экипаж подал сигнал бедствия, но помощь прибыла только через три часа. В итоге туристов благополучно доставили на сушу.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова назвала Таиланд самой популярной страной для новогоднего отдыха среди россиян. В пятерку самых востребованных зимних направлений также вошли Азербайджан, Бали и ОАЭ.