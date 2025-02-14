«Просто сесть и поговорить». Спецпосланник США напрямую обратился к России и Украине

Спецпосланник США по Украине Келлог призвал к прямому диалогу Киева и Москвы

Необходимо провести прямые переговоры между Украиной и Россией, чтобы достичь мирного соглашения. Об этом заявил американский спецпосланник по вопросам урегулирования конфликта Кит Келлог в беседе с телеканалом ARD .

«Я думаю, что трем сторонам необходимо говорить друг с другом. Особенно двум главным действующим лицам, русским и украинцам. Им нужно сесть и поговорить», — сказал он.

Келлог предложил прийти к соглашению постепенно. Сначала договориться о перемирии, а потом окончательно помириться.

Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Политики среди прочего обсудили пути решения украинского кризиса и договорились о продолжении личных контактов.

Сам Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта не должно быть краткое перемирие. Власти России намерены продолжать бороться за интересы своего народа.