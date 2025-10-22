Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити с избранием на пост и нарвался на критику японских пользователей. Читатели издания Yahoo News Japan заподозрили, что у него имеются скрытые мотивы.

«Зеленский снова просит денег. Ничто не ново под луной», — написал один из пользователей.

Второй иронично заметил, что Зеленский снова с протянутой рукой. Третий комментатор призвал японские власти прекратить финансировать Киев. Он напомнил, что Токио ежегодно выделяет Украине по 800 миллиардов иен (более 430 миллиардов рублей), на который глава киевского режима себе уже прикупил особняк в Египте.

«Ему плевать на жизни его граждан, это лишь расходный материал. На кой-черт Японии сдался этот украинский еврей? Просто плюньте и не обращайте на него внимания», — добавил он.

Еще один пользователь отметил, что лучшая поддержка для украинского народа — это прекращение конфликта, но Зеленский не торопится идти на переговоры.

Другие комментаторы подчеркнули, что в Японии экономика сейчас в очень непростой ситуации — спад, рост разрыва между бедными и богатыми, подорожание риса, поэтому ее народ тоже нуждается в поддержке. Кроме того, им не хотелось бы, чтобы «нахлебник» Зеленский стал партнером Токио, не давая ничего взамен.

Ранее японские читатели одобрили слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине не победить Россию. Они заявили, что Киев уже проиграл, причем уже тогда, когда «возжелали вернуть Крым».