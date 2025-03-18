Глава ЕК фон дер Ляйен поручила достичь военной мобильности к 2030 году
Европейский союз к 2030 году должен достичь высокого уровня военной мобильности. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова привело РИА «Новости».
Объединению необходимо обеспечить функционирующую общеевропейскую сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов. Это необходимо для оперативной транспортировки военной техники.
«Нам нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты», — подчеркнула фон дер Ляйен.
В кратчайшие сроки ЕС должен наладить производство всех современных типов БПЛА и антидроновых систем. На проект новой оборонной стратегии планируется направить около 800 миллиардов евро. Инвестиции также будут поступать в сферу кибербезопасности или использования военного ИИ.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что на границе с Германией в 2035 году появится ядерное оружие. Речь идет об истребителях Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками.