Глава ЕК фон дер Ляйен поручила достичь военной мобильности к 2030 году

Европейский союз к 2030 году должен достичь высокого уровня военной мобильности. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова привело РИА «Новости» .

Объединению необходимо обеспечить функционирующую общеевропейскую сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов. Это необходимо для оперативной транспортировки военной техники.

«Нам нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В кратчайшие сроки ЕС должен наладить производство всех современных типов БПЛА и антидроновых систем. На проект новой оборонной стратегии планируется направить около 800 миллиардов евро. Инвестиции также будут поступать в сферу кибербезопасности или использования военного ИИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что на границе с Германией в 2035 году появится ядерное оружие. Речь идет об истребителях Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками.