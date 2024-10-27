Захарова обратилась к Зурабишвили после слов о «европейском будущем» Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на заявление президента Саломе Зурабишвили, которая сказала, что что не признает выборов, так как это означает «подчинение Грузии России». Свой комментарий Захарова опубликовала в Telegram-канале.

Она напомнила, что США отняли «европейское будущее» у Евросоюза, «обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса». Также американские власти наводнили Европу нелегальными мигрантами из Ближнего Востока и Северной Африки.

«Поэтому полагать, что ЕС еще кого-то может одарить „европейским будущим“, просто глупо. <…> Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее», — написала дипломат.

Захарова также обратилась с вопросом к Зурабишвили о том, чем грузинское будущее хуже европейского. Она напомнила, что Грузия исторически древнее Франции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы в парламент, назвав их «тотально сфальсифицированными».