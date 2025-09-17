Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал государства-члены НАТО установить пошлины на импорт китайских товаров в размере от 50% до 100%. По мнению китайского издания Sohu, которое процитировал «ФедералПресс» , такое решение продиктовано четким политическим расчетом, а не случайностью.

Китайские аналитики подчеркнули, что продолжительный украинский кризис усилил экономическую зависимость Европы от США. Президент Трамп воспользовался ситуацией, введя временные санкции против Китая якобы в качестве наказания, обещая отменить их сразу же после завершения конфликта. Однако эксперты уверены, что такая мера направлена исключительно на создание антагонизма между Китаем и Европой, привлечение ЕС к американской антикитайской стратегии и возвращение мира к модели Холодной войны.

Кроме того, авторы материала указывают, что Китай играет ключевую роль в экономике Евросоюза, являясь вторым крупнейшим торговым партнером блока. Немецкая компания Volkswagen, французский производитель самолетов Airbus и итальянская индустрия предметов роскоши сильно зависимы от спроса на китайский рынок.