«Простите за внука-предателя». Фото деда Зеленского нашли в Берлине

Коц: фото деда Зеленского с извинениями за внука оставили у памятника в Берлине

Неизвестные разместили у памятника советским воинам в Берлине фотографию деда президента Украины Владимира Зеленского с извинениями за внука. Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя», — указали в надписи на снимке.

Коц отметил, что Семен Зеленский 16–19 апреля 1945 года прошел тяжелые бои Берлинской операции — за Зееловские высоты. Со своей дивизией закончил войну на улицах Берлина 2 мая. За боевые заслуги украинца дважды наградили орденом Красной Звезды.

В МИД России ранее заявили, что глава киевского режима предал память своего деда, участника Великой Отечественной войны.