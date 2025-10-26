Христофору раскрыл стратегию Запада в двух словах — от дипломатии к эскалации

Западные страны после дипломатических шагов неизменно переходят к мерам, ведущим к обострению конфликта с Россией. Таким мнением поделился в соцсети Х кипрский журналист Алекс Христофору.

«Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте ее назад, за чем следует постепенная эскалация», — написал он.

Христофору также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот привык получать от Запада все, что требуется еще с первых дней конфликта. Это уже стало устойчивой моделью поведения.

В сентябре Христофору предупреждал, что Запад активизировался, используя всевозможные уловки, чтобы успеть побольше заработать до завершения проекта «Украина».

Ранее политолог Александр Рар назвал дипломатическим шантажом санкции США против российских нефтяных компаний.