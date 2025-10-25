Политолог Александр Рар в интервью газете « Взгляд » проанализировал ситуацию с санкциями Запада против России и обозначил факторы, затрудняющие формирование единой позиции в этом вопросе.

По его мнению, в западном сообществе отсутствует четкий консенсус относительно эффективности санкционного воздействия на РФ.

«Поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются», — пояснил аналитик.

Он также обратил внимание на подобные споры внутри Соединенных Штатов. Политолог интерпретировал американскую стратегию санкций против нефтяных компаний России как элемент дипломатического шантажа, использующегося для оказания давления с целью прекращения военных действий.