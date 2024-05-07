Мир 07 мая 2024, 10:26 Проснулись и заметили проблему. На Западе поняли, что Украине скоро конец Экс-разведчик Риттер: Украина лишилась ПВО, с ней уже все кончено РИА «Новости»

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Журнал The Economist написал, что следующие пять-восемь месяцев будут решающими для Украины. Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что западные СМИ наконец-то заметили: дни Украины сочтены.

Риттер подчеркнул, что уже давно говорит о проблемах в ВСУ с боеприпасами, личным составом. Украинской армии также не хватает техники.

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«И вот The Economist вдруг проснулся и сказал, что через полгода это может стать проблемой! В нынешних условиях Украина не переживет следующие пять-восемь месяцев», — процитировал Риттера RT.

По его мнению, ВСУ уже не могут организовать прочную оборону. Поскольку у Украины нет средств ПВО, Россия может действовать с «большей степенью свободы». Экс-разведчик указал, что «с Украиной все кончено».

Ранее Риттер заявил, что ВСУ скоро покинут Харьков и город перейдет под контроль российских военнослужащих.