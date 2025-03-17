Просчет спецслужб. Трампа могли отравить через иглу в микрофоне

NDTV: сторонники Трампа заподозрили, что он отравился рицином через микрофон

Вокруг случайного удара президента США Дональда Трампа микрофоном возникли теории заговора. Сторонники республиканца предположили, что в чехле могла находиться игла с ядом, сообщил NDTV .

Видео с пресс-конференции на Объединенной базе Эндрюс облетело интернет. Журналистка ударила Трампа по губам микрофоном с ворсистой ветрозащитой, так называемой «мертвой кошкой». Президент опешил, затем приподнял брови и отшутился. Однако американцы увидели в этом больше, чем случайность.

«Как репортеру удалось поднести микрофон так близко к лицу Трампа? Это просто неправильно. Безопасность должна быть усилена», — возмутилась правая активистка Лора Лумер.

Сторонники Трампа обвинили Секретную службу США в халатности. Они опасаются, что в микрофоне мог быть спрятан острый наконечник с ядом, например, рицином, или сама «мертвая кошка» пропитана патогеном.

В феврале журналисты заметили на руке Трампа большой синяк. Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа объяснила его появление проблемами со здоровьем.