Терапевт Лапа: синяк на руке Трампа не мог возникнуть из-за регулярных рукопожатий

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с «Ридусом» выразила сомнения о причине появления крупного синяка на руке президента США Дональда Трампа.

По ее мнению, такой синяк не мог возникнуть вследствие регулярных рукопожатий, он скорее свидетельствует о проблемах со здоровьем, таких как повышенная хрупкость сосудов или высокий показатель D-димера в крови.

«Это бывает при хрупкости сосудов или при повышенном показателе D-димера в плазме крови — то есть это густая кровь. Только в этой ситуации бывают такие синяки», — сказала она.

Ранее СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что на кисти у Дональда Трампа есть большой желто-коричневый синяк.