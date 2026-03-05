Британский историк, журналист и многолетний ближневосточный корреспондент Роберт Фиск около 10 лет назад предупреждал, что попытки решить конфликт вокруг Ирана исключительно силовыми методами не принесут результата. Об этом он говорил в интервью бельгийскому изданию MO.be .

«Идея бомбить людей, чтобы решить проблему, никогда не срабатывала в истории. Даже во времена Римской Империи распинание людей на самом деле не срабатывало», — сказал он.

Журналист также обратил внимание на то, что многие политики на Западе принимают решения о войнах, практически не сталкиваясь с их реальными последствиями. Представления о вооруженных конфликтах часто формируются через фильмы, телевидение и интернет, а не через личный опыт.

Фиск подчеркивал, что жители Ближнего Востока гораздо лучше понимают цену войны, поскольку живут в условиях постоянных конфликтов. Без дипломатии и переговоров добиться устойчивого решения будет крайне сложно.