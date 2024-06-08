Пропавшую женщину нашли в брюхе питона

По информации издания, 6 июня 50-летняя мать четверых детей Фарида пошла через лес на местный рынок, а вечером не вернулась домой. Муж пропавшей вместе с соседями отправился на поиски женщины.

Уже на следующий день местные жители обнаружил в лесу шестиметрового питона с огромным брюхом. Змее вскрыли живот и обнаружили в нем тело пропавшей Фариды. Так как процесс пищеварения у питонов долгий, труп женщины выглядел практически неповрежденным.

По данным Daily Mail, последний задокументированный случай, когда питон съел человека, произошел в Индонезии в 2022 году.

Повстречать диких змей можно не только в Индонезии, но и в Москве. В среду, 5 июня, большую желтую змею обнаружили в центре столицы, во дворе одного из домов в Малом Трехсвятительском переулке. Рептилия спала, а местные жители вызвали спасателей.

В мае сбежавший у владельцев удав вылез из унитаз а в другой квартире и перепугал жильцов.