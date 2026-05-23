Пропавшую в Бангладеш школьницу нашли зверски убитой в квартире соседа

Пропавшую восьмилетнюю школьницу нашли зверски убитой в квартире соседа. Тревогу забила мать девочки, когда дочь не вернулась из школы, сообщило издание The Daily Star .

Мать услышала крики за стеной, а у двери соседской квартиры увидела сандалию ребенка. Женщина позвала на помощь. Когда дверь соседа взломали, то нашли в квартире тело девочки, спрятанное под кроватью. Голову обнаружили в ведре в туалетной комнате.

По версии следствия, сосед — 32-летний механик — заманил жертву к себе в квартиру и изнасиловал. Когда школьница закричала, убил и попытался расчленить, но не успел. С места преступления мужчина скрылся через окно, но уже вечером его задержала полиция.

Его супругу задержали по подозрению в соучастии. На допросе женщина заявила, что приняла снотворное и ничего не помнит.

В марте в Индии арестовали двух мужчин, которые изнасиловали женщину на глазах ее ребенка. Они отпустили жертву, но пригрозили расправой, если та расскажет о произошедшем. Однако муж пострадавшей увидел укус на щеке супруги и вытянул из нее признание. Насильников задержали.