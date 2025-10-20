Пропавшую королеву красоты обнаружили в неглубокой могиле возле школы

Победительница конкурса «Мисс Пенсильвания США» 23-летняя Када Скотт пропала вечером 4 октября после того, как ушла с работы в филадельфийском доме престарелых. Предположительно ее тело нашли в могиле на территории школы, сообщило издание People .

Спустя несколько недель поисков в субботу правоохранители обнаружили человеческие останки на территории заброшенной школы имени Ады Льюис.

«Найденные останки предварительно идентифицированы как пропавшая Када Скотт», – заявили в полицейском департаменте.

Захоронение находилось в четырех километрах от места работы девушки. Поводом для обыска территории стало анонимное сообщение, поступившее накануне.

Официальное подтверждение личности останков ожидается после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Перед этим на этом же участке полиция обнаружила автомобиль Toyota Camry 1999 года, принадлежавший Скотт. Машина имела серьезные повреждения передней части, рядом с автомобилем обнаружены личные вещи девушки, включая чехол для телефона и банковскую карту.

По подозрению в причастности к исчезновению задержали 21-летнего Кеона Кинга. Ему предъявили обвинения в похищении с целью выкупа и незаконном лишении свободы.

Подозреваемый ранее уже привлекался за преследование Скотт, но дело закрыли после неявки потерпевшей.

