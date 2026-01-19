Пропавшую 10 дней назад итальянку нашли похороненной на работе у мужа

Итальянку Федерику Торцулло, которая считалась пропавшей без вести с 8 января, нашли похороненной на работе мужа. Об этом сообщило местное издание L’unione sarda .

Карабинеры быстро начали подозревать, что 41-летнюю женщину, жившую в пригороде Рима, убил собственный супруг. В их доме, машине, на одежде мужчины были следы крови. Предположительно, найти удалось только часть тела убитой.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. У пары остался 10-летний сын. Что сподвигло итальянца на преступление, пока не сообщается.

