«Самое жестокое дело за 30 лет». Как обычный парень за одну ночь стал серийным убийцей
NYP: в Миссисипи 24-летний американец устроил самую крупную бойню за 30 лет
Серия массовых расстрелов унесла жизни шести человек в округе Клэй штата Миссисипи в пятницу вечером. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета New York Post.
Бойня началась около 19:00, когда 24-летний Дарика Мур застрелил своего отца, дядю и брата в городе Сидарблаф. После этого он скрылся с места преступления, угнав автомобиль брата.
Затем Мур прибыл в дом на Блейк-Роуд, где попытался совершить сексуальное насилие с применением оружия. В итоге вместо этого он застрелил семилетнюю девочку и хотел убить другого ребенка младше семи лет, направив на него пистолет, но не стал стрелять или у него просто произошла осечка.
Позже подозреваемый приехал на Силоам-Гриффит-Роуд, где убил двух мужчин, один из которых служил пастором. Угнанный автомобиль полиция обнаружила за домом, там же находились и тела убитых.
Это потрясло весь город. За почти 30 лет это одно из самых тяжелых дел, с которыми мне приходилось работать.
Клэй Эдди Скотт
шериф
Подозреваемого задержали в три часа ночи при поддержке ФБР. Ему предъявили ему обвинение в умышленном убийстве.
Шериф отметил, что у Мура не было криминального прошлого, а его семья не могла поверить в его способность на такое насилие. Официальные лица рассматривают возможность применения смертной казни, назвав преступление одним из самых жестоких.
