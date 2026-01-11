«Самое жестокое дело за 30 лет». Как обычный парень за одну ночь стал серийным убийцей

Серия массовых расстрелов унесла жизни шести человек в округе Клэй штата Миссисипи в пятницу вечером. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета New York Post .

Бойня началась около 19:00, когда 24-летний Дарика Мур застрелил своего отца, дядю и брата в городе Сидарблаф. После этого он скрылся с места преступления, угнав автомобиль брата.

Затем Мур прибыл в дом на Блейк-Роуд, где попытался совершить сексуальное насилие с применением оружия. В итоге вместо этого он застрелил семилетнюю девочку и хотел убить другого ребенка младше семи лет, направив на него пистолет, но не стал стрелять или у него просто произошла осечка.

Позже подозреваемый приехал на Силоам-Гриффит-Роуд, где убил двух мужчин, один из которых служил пастором. Угнанный автомобиль полиция обнаружила за домом, там же находились и тела убитых.