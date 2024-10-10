Пропавшая три года назад семья попала на камеру охотника

DM: охотники в лесу сняли на камеру мужчину и трое детей, пропавших в 2021 году

Пропавшая три года назад в Новой Зеландии семья с тремя детьми попала на камеру охотника. Видео сняли на западном побережье Новой Зеландии, как подтвердил британский таблоид Daily Mail .

В конце 2021 года у жительницы Новой Зеландии Кэтрин Филлипс пропал муж и трое детей — шестилетний сын и дочери пяти и восьми лет. Все три года их считали пропавшими без вести, но на днях выяснилось, что все они живы и находятся в лесу.

С того времени в полицию не раз сообщали, что видели супруга женщины, но это была непроверенная информация и ни в одном из случаев не упоминали детей.

Последнее видео является наиболее достоверным. Его сняли 3 октября. На кадрах видно, как по холмам гуськом шли мужчина и трое несовершеннолетних, все в камуфляжной форме и с тяжелыми рюкзаками на спине. Охотники случайно на них наткнулись и сняли на видео.

«Я не могу поверить, что мои дети живы! Это огромное облегчение для меня», — заявила Кэтрин Филлипс, просмотрев видео.

Запись передали полиции, но пропавших пока найти не удалось. Женщина призналась, что переживает за здоровье детей, отметив, что у младшей дочери была астма.

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