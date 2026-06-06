Пропавшая два года назад в Мексике россиянка вернется на родину

Россиянку Марию Таякину, пропавшую в Мексике два года назад, уговорили вернуться домой. Девушку разыскали в 2024 году по запросу родственников, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Яков Федоров.

Консул рассказал, что сообщение о пропаже поступило от матери девушки в 2024 году. Она рассказала, что ее дочь исчезла в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, штат Южная Нижняя Калифорния. Консульство не без труда обнаружило «пропажу».

«На тот момент девушка уже не имела постоянного жилья. Оказали ей поддержку, помогли с питанием, сообщили, что ее ищут близкие, и предложили содействие в возвращении в Санкт-Петербург, однако тогда она отказалась», — поделился Федоров.

Посольство в течение двух лет находилось на связи с правоохранителями и миграционными органами Мексики, а также поддерживали связь с родственниками девушки.

Таякиной оказывали помощь соотечественники и мексиканцы, спустя два года ее удалось поместить в реабилитационный центр. Так ей оказали медицинскую помощь и нашли временное жилье, а также убедили вернуться к матери и сыну.

Россиянке вручили подготовленные документы 5 июня, вылет запланирован на 6 июня.

В декабре 2024 года пропавших в Тунисе россиян обнаружили в местной тюрьме. Туристы пропали в ноябре на границе с Алжиром во время экскурсии по античным памятникам Римской империи.